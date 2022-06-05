Об этом в новом эфире с правозащитником Марком Фейгиным рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
Ранее путин впервые публично высказался о поставках Украине современного западного вооружения. В свойственной ему манере речи президент рф заявил о том, что эти поставки его армии якобы не страшны.
«Наши средства ПВО щелкают вооружения на Украине как орехи, уничтожены десятки», - заявил путин в ответ на решение США о поставках Украине дальнобойного РСЗО.
В свою очередь, Арестович предположил, что под западным вооружением путин мог иметь в виду гаубицу М-777 или другие орудия, которые Украина уже получила, но не то тяжелое вооружение, которое получит от партнеров в ближайшее время.
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Он также добавил, что «как орешки» в Украине щелкают явно не западное вооружение.
«Как орешки тут щелкают путинские войска. В конце концов "щелканье орешков" кончится щелчком, последним щелчком двух самых главных орешков фигуранта, который любит рассказывать про щёлканье, одного орешка. ВСУ поставят точку в этом вопросе», - заявил Арестович.
Напомним, у путина закатили истерику из-за новых санкций против детей чиновников.
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