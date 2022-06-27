Об этом в новом посте на своей странице в Фейсбук заявил министр обороны Украины Алексей Резников. Он отреагировал на новые удары российских оккупантов по мирным украинским городам. По словам главы Минобороны, особая подлость заключалась в том, что они наносились с территории Беларуси или акваторий Каспийского и Черного морей.
«Это стратегический вызов безопасности всей Европы. Быстрый ответ на этот вызов должен состоять из двух частей», - заявил Резников.
По его мнению, первая часть должна предполагать ужесточение антироссийских санкций.
«Чтобы россия не могла производить и поддерживать в рабочем состоянии высокотехнологичное оружие, которое сейчас содержит множество комплектующих, поставляемых компаниями из стран НАТО», - пояснил Резников.
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Вторая часть предполагает скорейшее развертывание в Украине эффективной системы ПВО/ПРО. По словам министра, это даст дополнительные 500-1000 км безопасности всем европейским городам.
Кроме того, министр обороны Украины предложил «демилитаризировать» саму россию, чтобы устранить эту угрозу для многих стран в долгосрочной перспективе.
«Долгосрочный ответ также очевиден – условием диалога о возобновлении отношений цивилизованного мира с россией должна стать демилитаризация как минимум европейской части государства-террориста. Глубина и параметры демилитаризации должны быть определены специалистами», - подчеркнул Резников.
Напомним, Зеленский дал совет белорусам, что они могут сделать.
Как сообщала Politeka, Дмитрий Быков приехал в Киев и нарвался на гнев украинцев.
Также Politeka писала, что страны G7 приняли решение по Украине.