Россия впервые за столетие объявила дефолт по своему суверенному долгу в иностранной валюте, что стало кульминацией все более жестких санкций Запада.

Как сообщает Bloomberg, 26 июня истек льготный период по выплате 100 миллионов долларов просроченных платежей по гособлигациям, по истечению которого наступает дефолт.

Россия не смогла заплатить в иностранной валюте, а ее попытка оплатить в рублях была отклонена.

Агентство отмечает, что россия не выплатиила внешний долг впервые с 1918 года, что является маркером «быстрого превращения страны в экономического, финансового и политического изгоя». Кроме того, еврооблигации россии торгуются на проблемных уровнях с начала марта, валютные резервы центрального банка остаются замороженными, а крупнейшие банки больше не являются частью мировой финансовой системы.

«Но, учитывая ущерб, уже нанесенный экономике и рынкам, дефолт пока также носит в основном символический характер и мало что значит для россиян, переживающих двузначную инфляцию и худший экономический спад за последние годы», - отмечают в Bloomberg.

Тем временем в Кремле отрицают возможность дефолта, заявив, что у них есть средства для покрытия любых счетов, но "были вынуждены не платить". Пытаясь выкрутиться, министр финансов РФ Антон Силуанов уверял, что страна переключится на обслуживание непогашенного суверенного долга в размере $40 миллиардов в рублях.

"Это очень, очень редкая ситуация, когда правительство, у которого в противном случае были бы средства, вынуждено объявить дефолт. Это будет один из самых больших дефолтов в истории", – заявил старший аналитик по суверенным государствам в Loomis Sayles&Company LP Хасан Малик.

По мнению ряда экспертов, может потребоваться время, чтобы подтвердить дефолт. Он является техническим, и сама страна называет его искусственным.

Информацию о дефолте россии уже прокомментировал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Антироссийские санкции работают, потому нужно их усиливать. Россия впервые с 1918 года объявила дефолт суверенного долга в иностранной валюте. Санкции перекрыли пути платежей зарубежным кредиторам. В конце 26 июня закончился льготный период по выплате процентов в размере около $100 млн, подлежащих выплате еще до 27 мая. В случае его пропуска последний срок считается дефолтом. Необходимы санкции против всей банковской системы РФ. Сейчас это важно сделать», - завил Ермак.

Тем временем стало известно, что Япония расширит санкции против Россиию

Помимо запрета на импорт российского золота, в Японии ограничат предоставление аудиторских, трастовых и других финансовых услуг, заблокируют активы 70 физлиц и введут ограничения, связанные с российским ВПК.

Напомним, Беларусь отправляет в рф вагоны, набитые боеприпасами.

Ранее президент Владимир Зеленский обратился к жителям Беларуси с призывом не дать себя затянуть в войну рф против Украины.

Также сообщалось, что враг ночью ударил по жилым домам в Одесской области.