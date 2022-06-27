Как сообщает Bloomberg, 26 июня истек льготный период по выплате 100 миллионов долларов просроченных платежей по гособлигациям, по истечению которого наступает дефолт.
Россия не смогла заплатить в иностранной валюте, а ее попытка оплатить в рублях была отклонена.
Агентство отмечает, что россия не выплатиила внешний долг впервые с 1918 года, что является маркером «быстрого превращения страны в экономического, финансового и политического изгоя». Кроме того, еврооблигации россии торгуются на проблемных уровнях с начала марта, валютные резервы центрального банка остаются замороженными, а крупнейшие банки больше не являются частью мировой финансовой системы.
«Но, учитывая ущерб, уже нанесенный экономике и рынкам, дефолт пока также носит в основном символический характер и мало что значит для россиян, переживающих двузначную инфляцию и худший экономический спад за последние годы», - отмечают в Bloomberg.
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Тем временем в Кремле отрицают возможность дефолта, заявив, что у них есть средства для покрытия любых счетов, но "были вынуждены не платить". Пытаясь выкрутиться, министр финансов РФ Антон Силуанов уверял, что страна переключится на обслуживание непогашенного суверенного долга в размере $40 миллиардов в рублях.
"Это очень, очень редкая ситуация, когда правительство, у которого в противном случае были бы средства, вынуждено объявить дефолт. Это будет один из самых больших дефолтов в истории", – заявил старший аналитик по суверенным государствам в Loomis Sayles&Company LP Хасан Малик.
По мнению ряда экспертов, может потребоваться время, чтобы подтвердить дефолт. Он является техническим, и сама страна называет его искусственным.
Информацию о дефолте россии уже прокомментировал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
«Антироссийские санкции работают, потому нужно их усиливать. Россия впервые с 1918 года объявила дефолт суверенного долга в иностранной валюте. Санкции перекрыли пути платежей зарубежным кредиторам. В конце 26 июня закончился льготный период по выплате процентов в размере около $100 млн, подлежащих выплате еще до 27 мая. В случае его пропуска последний срок считается дефолтом. Необходимы санкции против всей банковской системы РФ. Сейчас это важно сделать», - завил Ермак.
Тем временем стало известно, что Япония расширит санкции против Россиию
Помимо запрета на импорт российского золота, в Японии ограничат предоставление аудиторских, трастовых и других финансовых услуг, заблокируют активы 70 физлиц и введут ограничения, связанные с российским ВПК.
Напомним, Беларусь отправляет в рф вагоны, набитые боеприпасами.
Ранее президент Владимир Зеленский обратился к жителям Беларуси с призывом не дать себя затянуть в войну рф против Украины.
Также сообщалось, что враг ночью ударил по жилым домам в Одесской области.