Дефолт россии - это финальный аккорд экономической истории страны и дополнительный аргумент не иметь с ней дело.

Об этом, как пишет Politeka.net, заявил народный депутат Украины, первый заместитель председателя налогового комитета ВРУ Ярослав Железняк, комментируя информацию о том, что россия Россия впервые за столетие объявила дефолт по своему суверенному долгу в иностранной валюте, что стало кульминацией все более жестких санкций Запада.

Объясняя, что это означает, Железняк отметил, что в краткосрочной переспективе ничего – Путин не умрет, сахар не исчезнет и россияне даже смогут что-то финансировать.

«Во-первых, здесь стоит отметить, что событие дефолта всегда очень негативно влияет на страну. Ее отключают от внешних рынков капиталов, блокируется банковская система, падают все рейтинги, инвестиции сбегают из страны. И конечно никто не хочет иметь дело с такой страной. Но все это уже произошло в РФ и до события дефолта. Фактически, они имели «моральный дефолт» уже с 24 февраля, а техническим номинально стали только сегодня. Поэтому последствия для РФ очень незаметны - у них и так все плохо было», - отметил Железняк.

Во-вторых, отметил народный депутат, после наступления события дефолта могут возникнуть «кросс-дефолты» - когда другие кредиторы попросят досрочно выплатить деньги. Речь идет о нескольких десятках миллиардов долларов.

"Но опять же, очень наивно требовать у страны которая открыто ворует все от стиральных машин до сотни самолетов, вернуть досрочно долг. Да и почему бы им уже возвращать? Они же дефолт. В-третьих, значит ли это что у РФ закончились деньги? Нет. Пока запад покупает у них нефть и газ, деньги у них пока есть. Поэтому дефолт и «технический» - деньги есть, а вот сделать что-то с ними не могут ничего. Как Остап Бендер в "Золотом теленке", - пояснил нардеп.

Однако это событие все же очень важно.

"Потому что это финальный аккорд их экономической истории. И дополнительный аргумент не иметь дело с РФ. И точно будет положено во все отчеты и даже самые рисковые инвесторы уйдут с рынка РФ. Да и тот самый менеджмент Leroy Marlin все меньше имеет аргументов оставаться на рынке орков. А еще очередное унижение, когда Россию еще раз поставили на колени, решением никому неизвестном американской Office of Foreign Assets Control (OFAC). И сигнал миру, что ближайшие десятилетия экономически РФ будет никто", - пояснил Железняк.

По его словам, санкции против рф только будут усиливаться и следующими под их влияние попадут российские золото и газ.

"Поэтому технический дефолт это конечно гвоздь. Красивый гвоздь, который пока не забит в лоб Путина. Но который уже крепко держит крышку гроба экономики оккупанта", - заверил Железняк.

Напомним, рф объявила дефолт, который может стать крупнейшим в истории.

Между тем Беларусь отправляет в рф вагоны, набитые боеприпасами.

Ранее президент Владимир Зеленский обратился к жителям Беларуси с призывом не дать себя затянуть в войну рф против Украины.