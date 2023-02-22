Координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец считает что весной военно-политическому руководству рф придется сделать судьбоносный для себя выбор.

Как сообщает Politeka об этом Машовец написал в своем Телеграм-канале.

«Примерно через 3 месяца, судя по всему, военно-политическому руководству РФ придется сделать судьбоносный для себя выбор в этой войне», - написал Машовец.

По его мнению, военно-политическое руководство российской федерации окажется перед четкой дилеммой.

«Или прекратить войну и вывести войска с оккупированных территорий.... и получить шанс на удержание власти в Кремле и целостности своей страны. Или продолжать войну и почти гарантированно довести дело до катастрофы в самой россии. Кое-кто в Кремле уже догадался о том, к чему едет дело. Беда заключается в другом, большинство кремлевских маразматов уверены, что им удастся "переломить" эту ситуацию. За любую цену», - написал Машовец.

Он описал самый оптимистичный и самый пессимистичный сценарий ситуации на фронте через 2-3 месяца.

«Самый оптимистический сценарий, это развал и деморализация группировки российских войск на территории Украины. Самый пессимистический сценарий, это начало и успешное развитие сразу нескольких наступлений оперативного масштаба войск противника на разных операционных направлениях», - написал Машовец.

Как писала ранее Politeka, военный Святослав Дубина рассказал, благодаря чему украинцы смогли дать отпор оккупантам: «Россия ошиблась».

Также Politeka сообщала, что военный эксперт рассказал, как будет идти война в ближайшее время.