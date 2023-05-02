Политический и общественный деятель Дмитрий Спивак сообщил, что Си Цзиньпин пытается ослабить влияние доллара в мире.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Китай занимается не только экономической экспансией, но и созданием вокруг себя громадной коалиции разных стран и странных стран: от каких-то демократий, которые стремятся быть близкими к Китаю, до связей с Тегераном, с путиным, с Сирией, со странами Ближнего Востока, Персидского залива», - сообщил Дмитрий Спивак.

По словам политического деятеля, кроме того, Китай – лидер БРИКС, куда, помимо Бразилии, еще стремится и Аргентина. Более того, как отметил Дмитрий Спивак, Аргентина заявила о совей готовности перейти на расчеты в юанях. Таким образом Китай хочет ослабить влияние доллара в мировой экономике.

«Это одна из главных составляющих геополитического сражения и наступления Си Цзиньпина на один из факторов доминирования Америки», - заявил Дмитрий Спивак.

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