Об этом он рассказал на своем канале.

«Вроде цель войны на поверхности, она совсем очевидна: надо разгромить врага, надо отбросить его с оккупированных территорий. Но на самом деле все не так просто, враг ведь останется, он же не улетит на Марс», - сообщил Александр Кочетков.

По словам политтехнолога, у нас сейчас экзистенциальная война, то есть ее корни уходят далеко в духовное, идеологическое, историческое прошлое, и мы сейчас ведем борьбу не только за территории. Как отметил Александр Кочетков, в такой экзистенциальной войне должен остаться только один победитель.

«И Украина должна стать такой, на которую россия, эта недоимперия не хотела бы нападать, опасалась бы нападать», - заявил Александр Кочетков.

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