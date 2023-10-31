Статья Time, опубликованная 30 октября, основана на интервью с самим Владимиром Зеленским, членами его команды, а также анонимными источниками, близкими к президенту Украину. Основной автор текста — знаменитый репортер Саймон Шустер.

Новый материал Шустера начинается с описания сентябрьского визита Зеленского в США — ранее американские СМИ уже писали, что в этот раз президента принимали гораздо холоднее, чем в первый год войны.

В тот день Зеленский задержался более чем на час из-за встреч в Белом доме и Пентагоне. Наконец прибыв для выступления в 18:41, он имел отстраненный и возбужденный вид. Его супруга, первая леди Елена Зеленская, которая стояла рядом с ним на сцене, передала его послание о стойкости, а его собственная речь выглядела неестественной, словно он хотел поскорее закончить. В какой-то момент, раздавая медали после выступления, он попросил организаторов ускориться.

Позже он объяснил, что той ночью ощущал усталость не только от вызовов лидерства военного времени, но и от постоянной необходимости убеждать союзников в том, что с их помощью Украина может победить.

«Никто не верит в нашу победу так, как я. Никто», — сказал Зеленский в интервью Time после визита.

По его словам, убеждение в этом союзников Украины «забирает всю твою силу, всю твою энергию. Понимаете? Забирает столько всего».

В США общественная поддержка помощи Украине снижалась уже несколько месяцев, и визит Зеленского не смог ее оживить. По данным опроса агентства Reuters, проведенного вскоре после визита Зеленского, около 41% американцев хотят, чтобы Конгресс поставил Киеву больше оружия — по сравнению с 65% в июне, в начале масштабного украинского контрнаступления. Наступление идет мучительными темпами и сопровождается огромными потерями, из-за чего Зеленскому еще тяжелее убеждать партнеров, что победа близка. После начала войны в Израиле серьезной проблемой стало само сохранение внимания мировой общественности к Украине.

Он добавил, что американские политики прямо спрашивали его, что будет с Украиной, если она лишится помощи США. «Мы проиграем», — отвечал им Зеленский.

Один из собеседников издания, входящий в ближний круг Зеленского, отмечает, что президент вернулся в Киев «злым». «Он приходит, получает новости, отдает приказы и уходит», — описал поведение президента один из давних участников его команды.



Другой рассказал, что Зеленский прежде всего чувствует, будто западные союзники его предали. Они не дали ему средств для победы в войне — только для выживания.

Но его убеждения не изменились. Несмотря на недавние неудачи на поле боя, он не намерен сдаваться или просить о мире. Напротив, его вера в окончательную победу Украины над Россией закалилась до такой степени, что беспокоит некоторых его советников, — стала непоколебимой и граничащей с мессианством.

«Он сам себя обманывает», — с разочарованием сказал мне один из его ближайших помощников. «У нас не осталось вариантов. Мы не побеждаем. Но попробуйте сказать ему об этом».

По словам некоторых помощников, упрямство Зеленского вредит усилиям их команды по созданию новой стратегии, нового послания. При обсуждении будущего войны одна тема остается закрытой — возможность переговоров с Россией о мирном соглашении. Судя по последним опросам, большинство украинцев отвергают такой шаг, особенно если он повлечет за собой потерю каких-либо оккупированных территорий.

Зеленский по-прежнему категорически против даже временного перемирия.

«Для нас это означает, что мы оставим эту кровоточащую рану будущим поколениям. Может быть, это успокоит некоторых людей в нашей стране, да и за ее пределами, по крайней мере тех, кто хочет замять дело любой ценой. Но для меня это проблема, потому что мы остаемся с этой взрывной силой. Мы только откладываем детонацию», — сказал мне президент.

Зеленский опасается, что, если Украина полноценно не остановит Россию, ситуация станет еще хуже: «Третья мировая война может начаться в Украине, продолжиться в Израиле и перекинуться потом в Азию. А потом взорваться где-то еще».

Time полагает, что предстоящая зима может быть для Украины еще сложнее, чем предыдущая: тогда российские войска регулярно бомбили инфраструктурные объекты, пытаясь вывести из строя энергосистему страны. Если год назад украинцы обвиняли в отключениях только Россию, то теперь недовольство якобы может перекинуться и на чиновников, предполагает журнал.

Затруднят холода и продвижение военных на фронте. В результате в руководстве Украины могут произойти значительные перестановки, пишет Time со ссылкой на анонимные источники. По их данным, якобы будет уволен кто-то из министров и один из высокопоставленных генералов — на них возложат ответственность за «медленный прогресс на фронте» в ходе контрнаступления.

Затем Time отмечает, что на фоне обострения палестино-израильского конфликта Зеленскому все труднее даются переговоры с западными партнерами. Однако президент не видит альтернативы продолжению войны: «Я не думаю, что Украина может позволить себе устать от войны».