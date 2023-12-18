Политтехнолог Михаил Шейтельман заявил, что лидеры ЕС проголосовали о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС без Орбана так же, как крутые ребята договариваются о походе в кино без толстого мальчика.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Вы наверняка знаете такое новомодное слово «булинг», это когда обижают кого-то в школе, и были такие в школе изгои, какой-то толстый мальчик, его все обижали. Сговаривались, что пойдем сегодня в кино, но не хотели брать толстого мальчика, поэтому, когда он уходил, собирались и, пока он не видит, договаривались вместе в кино сходить или еще что-то сделать. Ровно такой случай произошел в Брюсселе», - отмечает Михаил Шейтельман.

Как он вспоминает, всю неделю мы переживали, сможет ли Евросоюз преодолеть вето Венгрии, смогут ли они как-то все вместе уломать Орбана на то, чтобы допустить Украину до переговоров, пригласить Украину на переговоры, ведь Словакию тогда уже уговорили, а Орбан сопротивлялся.

Орбана же, отмечает эксперт, уговаривали все, с ним пытались вести беседы, а в результате он все-таки на все согласился, его послали за кофе, он вышел из зала и в этот момент было проголосовано, что начинаются переговоры по вступлению в Евросоюз с Украиной и Молдовой.

«Шольц попросил Орбана выйти за кофе. Серьезно, попросил выйти попить кофе. Так решили проголосовать без толстого мальчика. Это не домыслы, это по словам двух должностных лиц, которые были проинформированы о ходе переговоров. Шольц сказал в присутствии двух лидеров, что, если он не желает соглашаться, то может покинуть комнату», - рассказывает Михаил Шейтельман.

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Также Politeka писала о том, что Чаленко рассказал, почему Орбан не помешал начать переговоры о вступлении Украины в ЕС.