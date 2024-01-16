Политтехнолог Михаил Шейтельман заявил, что Латвия, Литва и Эстония – это наши постоянные друзья, которые сами были под советской оккупации и понимают, почему надо уничтожить россию.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Это наши постоянные друзья, которые ни разу не задумывались о том, надо ли помогать Украине, не надо ли помогать Украине, надо ли давить на Украину с тем, что надо договариваться с россией. Нет, эти три страны - Латвия, Литва и Эстонии - были под советской оккупацией 50 лет, и они точно знают, почему нельзя допустить российской оккупации хоть каких-нибудь земель Украины», - подчеркивает Михаил Шейтельман.

Как он отмечает, понятно, что Латвия не может сравниться по масштабам с США, но, как говорится, дорого яичко в Христов день. И вот, констатирует политтехнолог, Латвия выделила новый пакет военной помощи Украине, в который вошли гаубицы, артиллерийские боеприпасы, противотанковое оружие, зенитные системы.

Кроме этого, добавляет он, Латвия планирует в течение 2024 года провести обучение для 3 тысяч украинских военных, также она продолжит проекты реабилитации для украинских военных и пограничников. К этому, продолжает эксперт, Латвия еще и возглавляет коалицию дронов для Украины и радо принимает украинских беженцев.

«Можем поблагодарить наших латышских друзей. Тем более, что наши латышские друзья действительно и сами в зоне риска. Они понимают, что могут оказаться прямо следующей целью россии, не когда-нибудь, а прямо в этом самом 2024 году, такое может случиться. Держитесь, латыши, держись, Рига, и вообще Балтия, мы вместе в этой войне», - заключает Михаил Шейтельман.

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