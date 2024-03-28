Начну с того, что именно у нас обсуждают в открытом пространстве и что думают мои знакомые – люди очень влиятельные в американских политических кругах. Ими высказывается позиция, что ничто не вяжется из того, как описывает ситуацию власть россии.

Мы были уверены, что это – 100% не Украина и «украинского следа» там нет. Идея, что террористы хотели сбежать в Украину потому, что, мол, граница была ближе, не выдерживает критики. Кто-то хочет бежать, например, в Мексику, так это же не значит, что он – мексиканец или его заслали куда-то мексиканские картели. Полный абсурд.

Непонятным остается ряд вопросов. Чисто технических, в том числе. Есть мнение, что это могла быть и оппозиция к российской власти, и представители ИГИЛ, и еще кто-то. И что сделано все было исключительно для того, чтобы окончательно запугать народ россии. И это удалось.

Из всего, что сейчас звучит в США, можно сделать железное заключение – произошел фундаментальный сбой в российском обществе. Война в Украине, теракты в подмосковье, президентские выборы без выбора и так далее – все свидетельствует о том, что россия выходит из строя.

Еще вопрос, который у нас широко обсуждается: почему ИГИЛ (а именно о нем больше всего говорят) выбрал именно россию и именно сейчас? Вроде ж как россия ничего такого не сделала, чтобы его как-то оскорбить и унизить. Много теорий. Но, одно ясно точно – теракт сильно подорвал российское общество изнутри. К тому же, напомню, США предупреждали рф о том, что возможны подобные террористические акты. Наши системы разведки видно что-то где-то перехватили, какую-то информацию добыли. Но россия на нее не отреагировала.

Отдельные русские (живущие в США и контактирующие со своими родственниками в россии), с которыми я разговаривал на эту тему, высказываются, мол, американцы в этом всем как-то могли быть замешаны. Мол, США узнали о готовящемся теракте не из данных своей разведки, а потому, что у них тут, скажем так, не чистые руки. И такие версии имеют место. Пропаганда, которая процветает в россии, так ощутимо влияет на русских в США, что отдельные из них не сомневаются, что американцы и украинцы могли в этом всем играть определенную роль. Конспирационных теорий предостаточно.

Однако, ясно одно – россия находится под диким стрессом из-за того, что теракт прямо и косвенно коснулся огромного количества людей. Такого типа случаи влияют на всех и вся, оставляя отпечаток на долгое время.

В США считают, что подобное в россии будет продолжаться. Что это не какой-то изолированный случай и что это прямо никак не связано с войной в Украине. Прямо не связано.

О ситуации в подмосковье пишут сегодня все известные СМИ США. У нас не понимают, как россия будет с этим бороться и что планирует делать дальше. Я думаю, что недавний теракт создаст еще большее напряжение внутри россии и еще больше россиян поспешат уехать из страны. Они лишились безопасности, где бы они ни находились – парках, ТРЦ, транспорте, учебных заведениях, церквях и так далее.

Выгодно ли это было российским властям? Тут у нас позиции неоднозначные. Кто-то вспоминает минувшие теракты в рф, за которыми однозначно стоят спецслужбы. Но, есть и иные подходы. Если бы общество в рф было бы не под полным контролем путина, если бы оппозиция была сильна и кремлю реально угрожала, то, мол, тогда понятно, что теракт мог бы быть инспирирован изнутри властями. Тогда целью было бы отвлечь внимание российского общества кризисом либо привлечь к чему-то. А так, мол, у путина общество под полным контролем, оппозиции нет, люди в который раз переизбрали его президентом и так далее. Именно поэтому у нас не особо разделяется вариант, что теракт каким-то образом был нужен путину и его власти. Это если анализировать ситуацию с точки зрения не вывихнутой логики. Но, в россии своя «логика» (если это можно вообще так называть).

Теракт способен настроить большее количество россиян против Украины и США? Очевидно. Насколько я знаю, большинство людей в россии считают, что во всем всегда виноват кто угодно – Киев, Вашингтон, Брюссель, Париж, Берлин, но только не москва и не кремль. Даже те люди в россии, кто проклинает эту войну, все равно идут и голосуют за путина, оставаясь патриотами нынешней власти.

Еще у нас пишут, что, вероятно, боевиками были не те люди, которых в итоге поймали. Что на видео в момент теракта якобы были одни, а поймали и всем показали других. Те, что на видео в «Крокус Сити», делают все хладнокровно, выверено, не суетятся, как какие-то сектанты, не кричат «Аллах акбар» или что-то подобное. Все у них продуманно и организованно. А те, которых поймали, те сидят, дрожат, моргают глазами, чуть не задыхаются от страха. Весь мир видел кадры. Пошли бы подобные люди на масштабный теракт, понимая, что их могут поймать и какая участь их может ждать потом? Не уверен.

Много странного пока что. Российской пропаганде у нас никто не верит на слово. Если это таки был план российских спецслужб, то его конечную цель еще предстоит узнать. Если за этим стоят террористические организации (ИГИЛ), которые обозлены на россию и ее власть, то подобные теракты будут продолжаться и дальше. Скорее всего, именно так и будет.

Юрий Ванетик, адвокат, политический стратег и член Совета директоров международного правозащитного агентства WEST SUPPORT (США)