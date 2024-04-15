Политический аналитик Тарас Загородний прокомментировал опасения США из-за ударов со стороны Украины по российских НПЗ и объяснил, что за этим стоит и что должно за этим последовать.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

«Мало бъем по территории россии. Ну, смотрите, это все игры уже Белого дома, потому что они при власти, и у них есть там 4 млрд еще с прошлого года (ред. – для помощи Украине), они могут выделить, что бы не говорили. Если вспоминать историю с Израилем, с войной 1973 года, тогда вообще вопрос помощи решили в течение 9 часов, подняли все самолеты и перекинули необходимое вооружение. Поэтому добрым словом и пистолетом можно достигать больше, чем добрым словом», - рассуждает Тарас Загородний.

В частности, вспоминает гость программы, есть американские компании, которые добывают нефть, например, в Казахстане, и перегружают его через порт Новороссийска, то есть речь идет об уничтожении нефтепроводов Новороссийска. Так что, констатирует он, хотите нефть – разбирайтесь с Белым домом, чтобы Украине дали помощи, и мы освобождали территории.

«Ну, это зависимость, у них есть зависимость от цен на бензин, как они говорят. Хорошо, это ваша ж проблема, а не наша. Поэтому бить, бить, еще раз бить, уничтожать инфраструктуру россии. По газопроводам в том числе бить», - подчеркивает Тарас Загородний.

Попутно эксперт напоминает, что у нас здесь под боком Мозырский НПЗ и Новополоцкий НПЗ на территории беларуси, они точно помогают россиянам, поэтому и их стоит уничтожить. По его мнению, Украина могла бы аргументировать эти свои действия тем, что защищает Восточный фланг НАТО, ведь лукашенко там уже угрожал.

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