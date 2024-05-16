Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).

Эксперты напомнили, что президент Украины Владимир Зеленский и украинские военные заявляли, что ВСУ отчасти стабилизировали ситуацию на севере Харьковской области.

Российские силы пытаются добиться тактических успехов в районе населенных пунктов Лукьянцы и Волчанск, но украинские контратаки и удары артиллерии и беспилотников не дают им закрепиться в этих районах.

Согласно оценкам военных аналитиков, российские силы продвинулись не более чем в восьми километрах от границы Харьковской области.

Также аналитики отмечает, что российские власти считают, что смогут захватывать Украину дальше, но это ошибка.

По словам экспертов, президент РФ в своих расчетах не учитывает фактор предоставления военной помощи от США и мероприятия, которое вот-вот поступит в ВСУ, что может существенно повлиять на ситуацию на фронте.

Ранее в Силах обороны юга Украины опровергли российскую ложь об оккупации Роботино.

"Российские пропагандистские паблики снова распространяют фейк о якобы захвате силами армии так называемой Российской Федерации населенного пункта Роботино... Сообщаем, что эта информация не соответствует действительности", – сообщал начальник Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Дмитрий Плетенчук.

Напомним, ранее Государственный секретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что Путин совершает ошибку, когда думает, что время на его стороне, поскольку Украина движется вперед и в конце концов преуспеет.

"Иногда мы слышим, что время на стороне Путина, что у России больше населения, и что готовность Путина бросать больше россиян в мясорубку, создателем которой он является, с поиском большего количества российских ресурсов с целью попытки сильнейшего покорения Украины означает, что Россия не может проиграть. На самом деле, Россия проигрывает битву за контроль судьбы Украины в течение 20 лет. И Путин ошибается. Время на стороне Украины", - заявил Блинкен во время своего визита в Киев.

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