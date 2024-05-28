Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

«российская федерация и их Вооруженные силы перехватили стратегическую инициативу, и мы сейчас реагируем на все их действия, которые есть. Вот они провели неожиданную операцию на Харьковском направлении (о которой я уже месяца три говорил, оказывается, она была неожиданная), и нам пришлось резервы перебрасывать», - отмечает Олег Стариков.

Позиционный фронт, констатирует он, растягивается, как живой организм растягивается, и металл под давлением ломается. Поэтому россияне сейчас, утверждает эксперт, ждут, когда у нас произойдет слабость на каком-то участке линии боевого соприкосновения, но этого пока нет.

В то же время, добавляет гость программы, россияне пока не вводят в бой ресурсы, которые скопили, и это казалось бы странным, но, оказывается, у них все идет по плану, все не спеша. По его словам, кремль запланировал реализацию всех этих мероприятий к концу лета, может быть, к середине лета.

«Поэтому они сейчас не спешат, они идут медленно по плану. Нам что сейчас необходимо? Вот что необходимо сделать нашему главнокомандующему, Генеральному штабу? Во-первых, стабилизировать фронт. Второе – как можно быстрее по крайней мере перехватить инициативу, не взять инициативу стратегическую, а хотя бы перехватить. И третье – накопить ресурсы с помощью западных партнеров», - объясняет Олег Стариков.

Как сообщала Politeka, Шейтельман заявил, что защита Харькова – это и серьезный удар по кремлю и идеологии российской империи.

Также Politeka писала о том, что Кулик рассказал о глубинном украинском народе.