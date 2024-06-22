Команды Байдена и Трампа провели последние недели накануне дебатов, работая над посланиями по широкому кругу вопросов, от экономики до иностранных дел и пригодности их соперника к должности.

В каком-то смысле помощники президента Джо Байдена и бывшего президента Дональда Трампа описывают похожие цели перед президентскими дебатами - представить своего оппонента как руководителя беспорядков и совершенно непригодного для работы.

В США 27 июня пройдут дебаты между Джо Байденом и Дональдом Трампом.

Оба кандидата в президенты США накануне дебатов осознают ставки, заявляют представители обеих кампаний.

Байден и Трамп собираются вместе со своими командами, чтобы подготовить атаки, сформировать опровержения и определить выбор ноябрьских выборов.

Обе команды провели последние недели, работая над уточнением своего послания избирателям.

Чтобы подготовиться, Байден собирает доверенных помощников в Кэмп-Дэвиде, президентском убежище на склоне горы, для нескольких дней интенсивных обсуждений и подготовки.

На подготовительных сессиях к дебатам, которые уже начались, Байден сосредоточился на том, как привлечь Трампа к ответственности.

Таким образом это отражает более широкую политическую стратегию, которую Белый дом и предвыборный штаб реализовали в течение нескольких месяцев.

Трамп в свою очередь будет стремиться убедить избирателей, что он может быть более стабильным и эффективным лидером, чем Байден, несмотря на юридические проблемы вокруг него и разногласный относительно подхода к политике.

Источник: CNN.

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