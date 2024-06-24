Во многих странах ультраправые движения стали слишком большими, чтобы их можно было игнорировать.

В Европейском совете предоставили таблицу саммитов ЕС с восьмью лидерами правых популистских партий или зависимых от их поддержки.

Многие из 19 других стран уже имели подобный опыт или могут вскоре столкнуться с ним

Большинство стран, не имеющих перспектив создания ультраправого правительства, являются небольшими, например, Ирландия, Мальта, Португалия и Люксембург.

Однако, самым ключевым моментом является тот факт, что в Германии крайне правая партия «Альтернатива для Германии» заняла второе место на недавних европейских выборах с рекордными 16%.

Из трех возможных тактик – игнорирования, демонизации или приспособления – ни одна не привела к последовательному успеху.

Исключение ультраправых партий усиливает их аргумент о том, что они представляют собой единственную реальную альтернативу. Неудивительно, что многие пробираются в правительство.

В странах с пропорциональными системами голосования крайне правые партии вступают в коалиции (обычно с правоцентристами) или поддерживают их. С 2022 года в Швеции, где когда-то был один из самых сильных санитарных кордонов в Европе , действует правительство, поддерживаемое крайне правыми Шведскими демократами.

В других местах изменения могут принять более драматическую форму.

Во Франции «республиканский фронт» против крайне правого Национального объединения, до сих пор удерживает партию от власти. Ситуация может измениться по мере приближения Франции к внеочередным парламентским выборам.

Источник: economist.

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