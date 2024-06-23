Дональд Трамп, если одержит победу в выборах президента США, вполне может решить, что пора принять Украину в НАТО.

Об этом заявил американский дипломат, экспосол США при НАТО, а в 2017-2019 годах – спецпредставитель США в переговорах по Украине Курт Волкер.

«До выборов еще 5 месяцев рейтинги очень близки. Как бы выборы прошли сегодня, я бы сказал, что Дональд Трамп побеждает. Он лидер опросов, особенно в колеблющихся штатах. Но до выборов остается очень много времени. Кроме того, я не делал бы никаких предположений о будущей политике США», - отметил Волкер в интервью Европейской правде.

По словам Волкера, если президент Байден переизберется на второй срок, он может решить, что пора принять Украину в НАТО.

"А президент Трамп также может сказать, что если мы хотим закончить войну, то элементом этого может стать вступление Украины в НАТО, чтобы это все не началось снова", - подчеркнул Волкер.

Кроме того, членство в НАТО можно представить как путь к уменьшению военных расходов. Сейчас США оказывают половину помощи безопасности Украине, а то и больше. И наверняка Трамп хотел бы, чтобы европейские собственники взяли на себя большую часть нагрузки. И это то, чего можно добиться с помощью НАТО.

Волкер уверен, что одна из ключевых вещей, которую Трамп вам понять за последние годы – это то, что он был прав, когда не вывел войска из Афганистана. Потому что это привело бы к катастрофе.

А он хотел это сделать. Он стремился это сделать, он настаивал на этом, но этого и не сделал, потому что ему объяснили, что это будет катастрофа. Так и вышло. Поэтому я думаю, что он понимает – поражение Украины в войне с Россией станет для него Афганистаном, и он не хочет иметь такой опыт», - заявил дипломат.

Также Курт Волкер считает, что Трамп воспринимает действия администрации Байдена в отношении Украины как неудачные и говорит, что этого бы не произошло, будь он президентом.

«Он считает Байдена слабаком и хочет показать свою силу. Но наиболее показательны действия Трампа, когда нужно было провести через конгресс закон о помощи Украине. Тогда он дал мощную политическую крышу для спикера палаты Майка Джонсона, чтобы тот сделал это», - отметил Курт Волкер.

По словам дипломата, он защищал помощь Украины, потому что понял, что если этого не сделать, то, став президентом, унаследует катастрофические проблемы.

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