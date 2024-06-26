Путин заявил, что Россия и Северная Корея вывели отношения на «новый уровень», за официальной сдержанностью Китай, скорее всего, наблюдается с осторожностью.

В широкомасштабном договоре, охватывающем политическое, торговое, инвестиционное сотрудничество и сотрудничество в сфере безопасности, Северная Корея и Россия обязались использовать все доступные средства для оказания немедленной военной помощи в случае нападения на другую сторону.

Путин заявил, что Россия и Северная Корея вывели связи на «новый уровень».

Тем временем Ким назвал новый «альянс» «переломным моментом» в двусторонних отношениях.

Новый знаковый оборонный пакт , согласованный двумя ядерными режимами, встревожил Соединенные Штаты и их азиатских союзников.

Реакция Китая, главного политического и экономического покровителя как России, так и Северной Кореи, была практически сдержанной.

Представитель МИД Китая отказался комментировать договор, назвав его двусторонним вопросом между Россией и Северной Кореей.

Однако за официальной сдержанностью Китай, скорее всего, наблюдает с осторожностью, говорят аналитики.

Пекин обеспокоен тем, что помощь Москвы Пхеньяну – особенно в области военных технологий – еще больше усилит и придаст смелости неустойчивому режиму Кима, который резко ускорил наращивание ядерного оружия и ракетных программ, сказал Лю Дуншу, доцент, специализирующийся на китайской политике.

Раньше Россия была в значительной степени солидарна с Китаем по этому вопросу, но отчаянная потребность в Северной Корее для поддержки ее тяжелой войны в Украине рискует подорвать хрупкий баланс.

«Если Путин предоставит Северной Корее большую поддержку по ядерным вопросам, включая некоторую техническую помощь, Китаю станет труднее контролировать ситуацию на Корейском полуострове», — заявил Лю.

Источник: CNN.

Последние новости Украины:

Чего действительно боится Дональд Трамп: "Станет для него Афганистаном".

Разочарован Байден: ситуация в НАТО обостряется, стало известно о новом конфликте.

Как долго будет продолжаться война в Украине: два основных сценария .