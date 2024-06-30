Гибридные формы агрессии, которую Россия применяет к членам НАТО в Центральной Европе - лишь на ступень ниже порога открытой войны.

Основным источником риска того, что эта холодная война может перерасти в горячую между Россией и Западом, является война в Украине, которая, помимо прямой борьбы между российскими и украинскими войсками, также является опосредованной войной между РФ и Западом.

НАТО участвует в конфликте косвенно, поддерживая Украину.

Война в Украине оказывает прямое и последовательное влияние на всю глобальную среду безопасности, порождая гибридные кампании российско-западной конфронтации.

Эти кампании второй холодной войны принимают форму некинетического давления и кинетической подсознательной агрессии.

Некинетический гибридный режим в первую очередь касается информационной сферы, включая операции по дезинформации и диверсии в киберпространстве, шпионаж и так называемые операции влияни.

Превращение миграции в оружие; военный шантаж (также связанный с ядерным оружием) и провокации различного рода.

Кинетические гибридные операции являются следующим шагом войны: они ведут к физическому разрушению в подвергшихся нападению странам и запугиванию их обществ – но все еще ниже порога открытой вооруженной агрессии.

Это скрытое, замаскированное использование «под чужим флагом» боевых средств агрессора или местных сообщников для осуществления диверсий и тд.

Для успешной защиты необходимы активные компоненты.

Защита состоит не только из сопротивления, но и из нанесения ударов по противнику. Чтобы быть эффективными, оборонительные мероприятия должны быть тесно интегрированы с другими стратегическими видами деятельности, такими как общая и техническая разведка, спутниковый и воздушный мониторинг и противовоздушная оборона и прочее.

Данные меры должны быть подкреплены возможностью нанесения ударов высокоточным оружием дальнего действия по войскам агрессора на всю глубину и ширину театра военных действий.

Источник: gisreportsonline.

Последние новости Украины:

Как может окончиться война в Украине: эксперт озвучил сценарии.

Новые жуткие взрывы посреди ночи: куда били оккупанты.

Объявлена ​​эвакуация: названа еще одна область, на которую будут наступать оккупанты.