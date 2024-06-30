Основным источником риска того, что эта холодная война может перерасти в горячую между Россией и Западом, является война в Украине, которая, помимо прямой борьбы между российскими и украинскими войсками, также является опосредованной войной между РФ и Западом.
НАТО участвует в конфликте косвенно, поддерживая Украину.
Война в Украине оказывает прямое и последовательное влияние на всю глобальную среду безопасности, порождая гибридные кампании российско-западной конфронтации.
Эти кампании второй холодной войны принимают форму некинетического давления и кинетической подсознательной агрессии.
Некинетический гибридный режим в первую очередь касается информационной сферы, включая операции по дезинформации и диверсии в киберпространстве, шпионаж и так называемые операции влияни.
Превращение миграции в оружие; военный шантаж (также связанный с ядерным оружием) и провокации различного рода.
Кинетические гибридные операции являются следующим шагом войны: они ведут к физическому разрушению в подвергшихся нападению странам и запугиванию их обществ – но все еще ниже порога открытой вооруженной агрессии.
Это скрытое, замаскированное использование «под чужим флагом» боевых средств агрессора или местных сообщников для осуществления диверсий и тд.
Для успешной защиты необходимы активные компоненты.
Защита состоит не только из сопротивления, но и из нанесения ударов по противнику. Чтобы быть эффективными, оборонительные мероприятия должны быть тесно интегрированы с другими стратегическими видами деятельности, такими как общая и техническая разведка, спутниковый и воздушный мониторинг и противовоздушная оборона и прочее.
Данные меры должны быть подкреплены возможностью нанесения ударов высокоточным оружием дальнего действия по войскам агрессора на всю глубину и ширину театра военных действий.
Источник: gisreportsonline.
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