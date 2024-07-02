Шестнадцать лауреатов Нобелевской премии, вступают в президентскую кампанию с резким предупреждением для избирателей.

Шестнадцать лауреатов Нобелевской премии считают, что планы кандидата в президенты США Дональда Трампа могут вновь разжечь инфляцию и нанесут долгосрочный ущерб глобальной экономике, если он победит на выборах.

Нобелевские лауреаты подкрепляют свой академический престиж политическим аргументом, который администрация Байдена выдвигает уже несколько недель: при Трампе инфляция будет хуже .

«Хотя у каждого из нас разные взгляды на особенности той или иной экономической политики, мы все согласны с тем, что экономическая программа Джо Байдена значительно превосходит программу Дональда Трампа», — пишут 16 экономистов, лауреатов Нобелевской премии, в письме, сообщает Axios.

Сообщается, что с лета 2022 года цены резко выросли, тем временем демократы играют в защиту экономики.

Но их различные объяснения , в том числе краткое использование термина «биденомика» и крупные покупки средств массовой информации , похоже, не сработали, говорят политологи.

Избиратели не в восторге от экономики , которую Белый дом называет "великолепной".

Теперь команда Байдена вероятно пойдет в атаку, чтобы привлечь внимание к реальным предложениям кандидата в президенты США Трампа, включая его планы ввести новые 10%-ные пошлины на весь импорт и минимальные 60%-ные пошлины на китайские товары.

Источник: axios.com.

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