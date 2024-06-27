После постоянного высмеивания Джо Байдена, кандидат в президенты США Дональд Трамп и его кампания меняют свою риторику за несколько дней до критических дебатов на выборах.

По мнению Трампа и его помощников, Байден внезапно превратился в «достойного участника дебатов», человека значительных способностей и опытного политического деятеля, которого нельзя недооценивать.

Перемены в команде Трампа примечательны, учитывая их неустанные нападки на способности Байдена. И это намекает на их возможную обеспокоенность тем, что они установили неоправданно низкую планку деятельности президента перед дебатами, говорят политологи.

Использование Трампом подготовки выходного дня в качестве разминки контрастирует с размеренным подходом Байдена.

Президент Байден с большой командой помощников и экспертов по дебатам готовится к встрече с Трампом, которая может определить его заявку на переизбрание.

Трамп смягчил предыдущие оценки деятельности Байдена в интервью подкасту All-In.

Старший политический обозреватель CNN Дэвид Аксельрод заявил, что за разворотом кампании Трампа было «забавно наблюдать».

Он напомнил, что кандидат в президенты США Дональд Трамп провел последние пять лет, "описывая Байдена как совершенно некомпетентного человека, до такой степени, что, если Байден приедет и уйдет своим ходом, это будет триумфом".

"Я думаю, за последние пару недель они поняли: «Ого, этот парень превзойдет все ожидания, и нам лучше начать придумывать обоснование для того, чтобы он провел достойную ночь», - считает Аксельрод.

Источник: CNN.

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