Скептицизм кандидата в президенты США Дональда Трампа в отношении союзников и альянсов насчитывает более трех десятилетий.

Трамп считает, что НАТО налагаеют на США непомерное бюджетное бремя, за которое им «не платят».

Кроме того, Трамп считает, что союзники используют свои оборонные сбережения, чтобы поддержать свою промышленность, превзойти Соединенные Штаты в торговле и лишить американцев рабочих мест.

Во время второго срока, когда инстинктивный скептицизм Трампа в отношении НАТО, близость к Путину и пренебрежение к Украине возобладают, почти наверняка ситуация будет развиваться по-другому.

На веб-сайте его предвыборной кампании говорится, что Соединенным Штатам следует «завершить процесс фундаментальной переоценки цели и миссии НАТО, который мы начали при моей администрации».

У лидеров союзников уже есть основания сомневаться в приверженности Трампа альянсу. Если Трамп победит в ноябре и Путин вероятно разделит эти сомнения, риск безопасности Европы значительно возрастет.

Лидеры НАТО, по понятным причинам, с трепетом относятся к перспективе возвращения Трампа и в частном порядке говорят о «защите от Трампа» альянса, одновременно обдумывая способы убедить бывшего президента в ценности НАТО.

Эта тревога является фактором, который помог увеличить расходы на оборону европейских членов НАТО – как способ продемонстрировать, что Европа берет на себя большую долю финансового бремени, а также как страховку от решения Трампа снизить уровень обязательств США перед альянсом.

Некоторые европейские чиновники обратились к Трампу, но эти усилия не дали очевидного эффекта.

Существует небольшой шанс, что Трамп, который часто кажется незаинтересованным в конкретной политике, может оставить НАТО в покое.

Источник: brookings.

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