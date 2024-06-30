Лидирующая позиция Франции в ЕС, ее место в Совете Безопасности ООН и ее военное влияние как мировой державы делают эти выборы почти такими же «мировыми», как выборы в США в ноябре.

Это из-за того, кто может победить: крайне правая партия «Национальное объединение», партия, произошедшая от коллаборационистского режима маршала Филиппа Петена 1940-1944 годов и имеющая идеологические и финансовые связи с Владимиром Путиным.

Политологи прогнозируют возможный проигрыш французского президента, который пытался укрепить Европейский союз, примирить французов с рыночными силами и найти новый, устойчивый баланс между Европой и Соединенными Штатами.

Выборы во Франции предвещают не только поражение, но и, возможно, ликвидацию «макронизма» — запутанного эксперимента президента Эммануэля Макрона с рыночными реформами центра в целях раскрытия творческой силы Франции.

В открытом письме, подписанном 170 действующими и бывшими французскими дипломатами, говорится, что Москва, как и Пекин, будет рассматривать победу крайне правых «как ослабление Франции и приглашение к вмешательству в нашу национальную жизнь, к агрессии против Европы… и экономической вассализация Франции и континента».

"Это приведет Францию, Европу и весь мир через черную дыру разрушения западных ценностей и союзов, о которой Путин и Си Цзиньпин, возможно, только мечтал", - считает Джон Личфилд, бывший иностранный редактор газеты «Индепендент»

Источник: politico.

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