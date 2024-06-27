С тех пор как Трамп стал предполагаемым кандидатом в президенты США от республиканской партии, Трамп и его предвыборный штаб сосредоточили внимание на нападках на Байдена по вопросам иммиграции и экономики, которые, как показали опросы, вызывают наибольшую озабоченность у многих избирателей.

Трамп также, вероятно, во время дебатов подвергнет критике недавний указ Байдена об иммиграции, который не позволяет мигрантам искать убежища на южной границе, когда количество пересечений границы резко возрастает.

Байден , вероятно, попытается отклонить критику Трампа, подчеркнув усилия своей администрации по сокращению потребительских расходов на такие вещи, как отпускаемые по рецепту лекарства, банковские сборы и расходы на авиаперевозки. путешествовать.

Байден и его предвыборный штаб часто сигнализировали о том, что они планируют надавить на Трампа по вопросам абортов и демократии, двух вопросов, по которым опросы показывают, что избиратели больше доверяют президенту, чем его предшественнику.

Президент США в целом был сдержан, когда говорил об обвинительном приговоре Трампу по его делу о тайных деньгах на Манхэттене.

Некоторые демократы призвали Байдена быть более агрессивным и громко называть своего оппонента «осужденным преступником».

Источник: nytimes.

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