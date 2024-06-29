За пять лет до того, как россия полномасштабно вторглась в Украину, Макрон уже призывал ЕС увеличить военные расходы и централизовать командные структуры, чтобы они были лучше оснащены для защиты собственных интересов.

С тех пор мир стал более враждебным, экономически и технологически они отстают от США и Китая и сталкиваются с трудными торговыми отношениями с обеими экономическими сверхдержавами.

Россия имеет тактические успехи на некоторых направлениях на поле боя в Украине, а крайне правые получают поддержку в Европе.

Ответом Макрона на эти вызовы стала Европа – объединение вооруженных сил, совместный выпуск долговых обязательств, совместное финансовое регулирование.

Даже несмотря на то, что иногда Макрон не спешил отказываться от французских привилегий, которые могли бы помочь добиться уступок от его сопротивляющихся партнеров.

Но именно проект Макрона сейчас находится на аппарате жизнеобеспечения.

Французские избиратели сделали шокирующий упрек своему президенту Макрону на европейских выборах 9 июня, когда его партия набрала менее половины голосов крайне правого Национального объединения Марин Ле Пен.

Если эти прогнозы верны, это будет стоить Макрону контроля над французским парламентом и фактически опустит занавес над "макронизмом", поскольку до его срока еще осталось три года.

Если политические потрясения там породят достаточную неопределенность, чтобы препятствовать расходам потребителей и инвестициям бизнеса, это может омрачить восстановление экономики.

Такой исход ударил бы по Франции в уязвимый период, когда темпы экономического роста все еще слабы, а Германия, крупнейшая экономика Европы, также испытывает трудности с обеспечением роста экономики, что в перспективе может негативно сказаться на будущей поддержке Украины.

Источник: bloomberg.

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