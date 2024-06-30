Опасная стратегия президента Макрона провалилась, сейчас Франция стоит на пороге своего первого крайне правого правительства с 1945 года.

Действительно, существует реальный риск того, что впервые с 1945 года Францией будет управлять крайне правая партия.

По словам историка Людивина Бантиньи и социолога Уго Палеты, это представляет собой «фашистскую угрозу».

Вопрос в том, как Макрон, который баллотировался на пост президента в 2017 году как «ни правый, ни левый» и уверял избирателей, что «изменит программное обеспечение» страны, не смог передать ей ключи к власти.

Тактически смещаясь вправо и критикуя левых, он, возможно, просто узаконил идеи партии.

Рискованная стратегия Макрона не только не победила правых во Франции, но и придала им смелости. И, как ни странно, теперь он также может столкнуться с угрозой слева.

Поскольку республиканцы раскололись по поводу возможного союза с RN (ультраправая консервативная националистическая политическая партия во Франции), социалисты, коммунисты, зеленые и France Unbound сформировали Новый народный фронт , напоминающий коалицию партий, которая привела Леона Блюма к власти в 1936 году.

Недавний опрос прогнозирует, что они наберут 28% голосов. голосов на предстоящих выборах, уступая RN и республиканцам-диссидентам с 36%.

Авантюра Макрона может привести к неожиданному результату – будь то победа левых или неуправляемый союз с правыми.

Источник: theguardian.

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