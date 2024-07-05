Основные космические державы, такие как Китай, Россия и США, готовятся разрабатывать передовые оборонные и другие космические возможности, чтобы превзойти по маневренности и сдержать другие страны.

Конкуренция за доминирование в космосе становится все более интенсивной с каждым годом, поскольку орбита Земли становится все более загруженной.

В настоящее время в космосе работают 90 стран. Согласно базе данных Союза обеспокоенных ученых (UCS), количество активных спутников на орбите возросло до 7560 по состоянию на май 2023 года, причем Соединенные Штаты лидируют (5184), за ними следуют Китай (628) и Россия (181).

К 2031 году эта цифра, как прогнозируется, увеличится почти до 24 500, причем коммерческие спутники будут составлять более 70% от общего числа.

В космическом стремлении к господству Китай возрождает свои двигатели, чтобы сместить Соединенные Штаты как Абсолютную космическую державу.

Под руководством президента Си Цзиньпина космическая программа Китая достигает новых высот, угрожая перевернуть установленный порядок на последнем рубеже. Китай намерен стать космической державой, равной Соединенным Штатам, примерно к 2030 году.

По мере того, как гонка за господство в космосе накаляется, растущая глобальная напряженность усугубляет риски для критически важных космических активов, подвергая их опасности.

Аналитики предупреждают, что защита этих активов на орбите Земли становится все более сложной, и что крупная атака может иметь катастрофические последствия, уничтожив жизнь на Земле со временем.

Источник: moderndiplomacy.

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