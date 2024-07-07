Несколько дней спустя они сказали, что Байден страдает от смены часовых поясов — из-за поездки в Европу двумя неделями ранее.

Однако, то, что случилось с Байденом, было очевидно любому наблюдателю, говорят журналисты - он отвлекался и бормотал ответы, потому что мне показалось, что его затылочная доля, веретенообразная извилина, гиппокамп и височная извилина не взаимодействовали.

Видео, снятое после дебатов, когда Байден и первая леди присоединились к сторонникам в комнате для размышлений демократов, явно показывает это.

Президент стоит в стороне, выглядя несколько ошеломленным, в то время как Джилл Байден берет микрофон, поворачивается к мужу и, словно разговаривая с малышом, восклицает: «Молодец, Джо! Ты ответил на все вопросы! Ты знал все факты!».

Почти так же странно наблюдать за тем, как Камала Д. Харрис, член Демократической партии США, пытается обосновать свои мысли предложениями.

Большую часть времени она звучит так, как будто проводит спиритический сеанс.

Речь, которую она произнесла в Университете Говарда в прошлом году.

Поскольку Байден теперь взвешивает свои варианты, становится все более вероятным, что Харрис может заменить его в списке демократов.

После дебатов она появилась на телевидении достаточно долго, чтобы сделать два заявления, а затем ее увели.

Источник: washingtonpost.