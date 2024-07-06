Соучредитель Netflix стал одним из крупнейших доноров демократов, призвавших Байдена уйти в отставку, публичное заявление мегадонора — это еще одна трещина в броне поддержки президента.

Рид Хастингс, соучредитель Netflix, который в последние годы стал одним из крупнейших спонсоров Демократической партии, в среду призвал президента Байдена отказаться от своего места на вершине президентского списка демократов.

Хастингс стал одним из первых, кто публично заявил то, что многие мегадоноры-демократы говорят в частном порядке.

«Байдену нужно отойти в сторону, чтобы позволить энергичному лидеру-демократу победить Трампа и обеспечить нашу безопасность и процветание», — написал он в электронном письме The Times.

Байден и официальные лица Белого дома заявили, что у него нет планов отходить в сторону. Но публичные заявления Хастингса представляют собой еще одну трещину в броне фундамента поддержки президента.

Хастингс и его жена Пэтти Куиллин в эпоху Трампа присоединились к самым щедрым парам доноров Демократической партии.

Вместе они пожертвовали более $20 млн на поддержку партии за последние несколько лет, включая целых $1,5 млн на поддержку Байдена во время президентской гонки 2020 года и $100 000 прошлым летом на поддержку Байдена в 2024 году.

Большая часть их пожертвований пошла в суперкомитеты политических действий, призванные помочь демократам Палаты представителей и Сената.

Источник: nytimes.