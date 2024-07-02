Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан взял курс на "столкновение" с Брюсселем, смягчая санкции ЕС в отношении РФ, препятствуя оказанию военной и финансовой помощи Украине и ставя под сомнение стремление Киева вступить в ЕС.

Тем не менее, несмотря на сложные отношения, шестимесячное пребывание Венгрии на посту президента во второй половине 2024 года может оказаться не таким драматичным и проблемным, как некоторые могут опасаться.

Ротирующееся председательство в Совете Европейского союза, одном из главных органов принятия решений блока, в состав которого входят министры правительств государств-членов, поочередно занимает в течение шести месяцев каждое из государств-членов.

В рамках этой договоренности каждое государство-член имеет возможность формировать повестку дня совета. По словам нескольких источников в Брюсселе, осведомленных в этом вопросе, председательство Венгрии не вызывает слишком много опасений.

Во многом это связано с двумя факторами: фактической ролью председательства и причудами политического календаря.

Уменьшенная роль - это первое. Председательства в Совете ЕС уже не те, что были раньше. Было время, когда страна у руля действительно контролировала повестку дня, проводя настоящие саммиты в своих столицах, а их дипломаты заправляли за кулисами.

Вторым фактором, который может ограничить венгерские амбиции навязать свою повестку дня, является политический календарь. Реальность такова, что в ближайшие шесть месяцев в Брюсселе мало что произойдет с точки зрения нового законодательства.

Венгрия привыкла торговаться с Брюсселем и может попытаться связать свою поддержку дальнейшей военной помощи Украине с 6 миллиардами евро фондов ЕС.

Если Будапешт не выполнит требования ЕС о верховенстве закона до конца года, Венгрия навсегда потеряет 1 миллиард евро. Это одна из сделок, которую венгры будут стремиться заключить.

Источник: oilprice.