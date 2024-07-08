Председатель КНР Си Цзиньпин призвал мировые державы помочь России и Украине возобновить прямой диалог и переговоры во время встречи в понедельник с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
Об этом сообщает государственная телекомпания CCTV.
По данным CCTV, Орбан похвалил «конструктивные и важные инициативы» Китая по достижению мира и назвал Пекин стабилизирующей силой в условиях глобальной нестабильности.
Помимо России и Украины, окончание войны «зависит от решения трех мировых держав: Соединенных Штатов, Европейского союза и Китая», написал Орбан в посте на Facebook, на котором он пожимает руку Си.
«Миссия мира 3.0» — так подписал Орбан фотографию, опубликованную в понедельник утром на платформе социальных сетей X, на которой он изображен после того, как сошел с самолета в Пекине.
Орбана приветствовали заместитель министра иностранных дел Китая Хуа Чуньин и другие официальные лица.
Его ранее не анонсированный визит последовал за аналогичными поездками на прошлой неделе в Москву и Киев, где он предложил Украине рассмотреть возможность немедленного прекращения огня с Россией.
Визит Орбана в Москву вызвал осуждение со стороны Киева и европейских лидеров.
Источник: abcnews.
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