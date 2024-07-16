В базе "Миротворца" появился профайл народного депутата Марьяны Безуглой.



Как указано в профайле, Безугла внесена в базу за осознанные публичные действия, направленные на дискредитацию органов государственной власти Украины, дискредитацию, деморализацию и препятствование деятельности ВСУ, раскол гражданского общества, распространение информации, содержащей государственную тайну и используемое Россией в информационной войне против Украины.

Также указывается, что с 2022 года Безугла является наиболее цитируемым российскими пропагандистами украинским политиком.





Безуглая отреагировала на внесение в базу "Миротворца".



"Получила аккаунт в базе "Миротворец" за "дискредитацию ВСУ" (генералов) на фоне растущей поддержки среди боевых подразделений. В один день Комитет нацбезопасности прекратил существовать как уполномоченный на контроль и защиту граждан орган. Сегодня то же произошло с "Миротворцем". Новые времена", - написала нардепка.







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