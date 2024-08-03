Спустя почти три года после начала полномасштабного вторжения России в Украину в мире раздаются новые громкие заявления относительно переговоров с россией, так даже президент Зеленский предположил, что это возможно.

Так, одно из последних заявлений Владимира Зеленского, что, возможно, в 2024 году стартуют переговоры о завершении горячей фазы войны, свидетельствует о том, что риторика президента Украины снова изменилась, стала более мягкой.

Сразу после полномасштабного вторжения РФ в Украину Владимир Зеленский, обращаясь к Путину, отмечал: «Давайте садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей» .

Свою готовность сесть за стол переговоров Зеленский подтверждал и впоследствии во время встречи с иностранными СМИ.

Спустя время Зеленский подтвердил готовность Украины договариваться с россией, но предупредил, что все процессы будут остановлены в случае объявления «референдумов» на оккупированных территориях.

Как известно, 30 сентября 2022 года Путин объявил об аннексии Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины, а Зеленский ввел в действие решение СНБО о невозможности переговоров с Путиным.

Зеленский также, напомним, представил Формулу мира Украины. Президент кроме того заявлял, что Украина пойдет на переговоры только после вывода российских войск. Уже в декабре 2023 года во время подготовки к первому Глобальному саммиту мира, Зеленский допустил переговоры с россией, если она готова воспринять итоговый документ.

В марте Зеленский предположил, что не все захваченные территории будут освобождены военным путем, но ВСУ нужно выйти на рубежи 2022 года. В частности, президент заявил, что путин будет «готов к диалогу», если украинские войска смогут вернуться к границам начала 2022 года.

В этом случае, предполагал Зеленский, «не нужно будет освобождать» остальную территорию страны «исключительно военным путем» и можно будет начать переговоры.

Уже в июле Зеленский заявил, что весь мир должен будет оказывать давление на Россию, чтобы убедить ее сесть за стол и рассмотреть возможность прекращения войны против Украины.

«Это не значит, что все территории отвоевываются силой. Я думаю, что сила дипломатии может помочь» , – сказал Зеленский.

Он добавил, что ослабление России на поле боя "поставит Украину на более сильную позицию за столом переговоров".

"Оказывая давление на Россию, я считаю, что можно согласиться на дипломатическое урегулирование", — заявил президент Украины.

Зеленский также предположил, что такие переговоры могут пройти через посредников.

Добавим, что в мире также все чаще раздаются заявления по поводу переговоров. Так, президент Финляндии Александр Стубб в интервью Le Monde заявлял, что пришло время переговоров.

«Очевидно, Зеленский считал, что первый этап переговоров должен пройти без агрессора. Теперь мы подошли к тому моменту, когда должны начаться переговоры» , - сказал Стубб.

По его словам, "принцип реальности" состоит в том, что если планируется привлечь Китай и страны глобального Юга к переговорам, то необходимо привлечь и Россию.

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