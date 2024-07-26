Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу проведе зустріч з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом. Аналітики стверджують, що прем'єр-міністр Ізраїлю та його союзники вважають, що друге президентство Трампа дозволить їм «реалізувати свій порядок денний».

Відносини політиків зіпсувались у 2021 році. Тоді колишній президент США Дональд Трамп заявив ізраїльському журналісту Бараку Равіду, що його стосунки з Біньяміном Нетаньяху зіпсувалися після того, як прем'єр-міністр Ізраїлю привітав Джо Байдена з перемогою на президентських виборах у США у 2020 році.

Тепер Нетаньяху, за словами аналітиків, докладає всіх зусиль, щоб повернути підтримку Трампа. Ці двоє мали близькі відносини під час перебування Трампа на посаді американського президента, і ізраїльський лідер завжди підтримував республіканців у США.

«Їх він бачить як своїх найнадійніших союзників, тому що Демократична партія, дедалі більше критикує дії Ізраїлю в секторі Газа», — пояснив професор та експерт ісламських досліджень Закарі Локман.

Прем'єр-міністр Ізраїлю часто хвалив Трампа, назвавши його у 2020 році «найкращим другом, якого Ізраїль колись мав у Білому домі». Трамп часто відповідав взаємністю компліменти. 2020 року тодішній президент США вручив Нетаньяху церемоніальний золотий ключ від Білого дому.

Вже цього тижня прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу проведе зустріч з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом. При пускають, що там він домовиться про пвну підтримку операцій в Газі, адже демократи схиляють Ізраїль до миру з терористами.

Більше того, адміністрація Байдена призупинила одну поставку зброї Ізраїлю на початку травня через побоювання, що її буде використано в наступі в Рафаху. Крім того, риторика Байдена змістилася у бік підштовхування Ізраїлю до переговорів з терористами щодо припинення вогню.

В Ізраїлі мають віру, що Трамп буде давати всю необхідну зброю, як це було під час його президенства.

У той час, як адміністрація Байдена виступила проти збереження ізраїльської присутності в секторі Газа, повернення Трампа до Білого дому може «закласти основу для майбутнього переселення ізраїльтян в сектор Газа».

Нетаньягу та його «ідеологічні союзники» можуть розглядати друге президентство Трампа як момент для реалізації свого порядку денного, переслідуючи всіх своїх ідеологічних ворогів, «що може також включати нову війну з Ліваном».

Джерело: aljazeera

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