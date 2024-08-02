Не всем нравится идея размещения большего количества американских ракет большей дальности на территории Германии.

Это особенно актуально для членов Социал-демократической партии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца.

Решение Шольца согласиться на размещение в Германии с 2026 года ракет США, способных поражать цели на расстоянии 2500 километров (что позволяет легко поразить Москву из Берлина), вызвало возмущение у некоторых членов его партии.

Ранее он утверждал , что развертывание еще больше обостряет тлеющий конфликт между Западом и Россией и повышает вероятность просчета.

Президент России Путин предупредил, что ракеты в конечном итоге могут быть оснащены ядерным оружием, и пригрозил ответом «око за око», если Вашингтон их развернет.

Возражения членов парламента от СДПГ прозвучали, несмотря на то, что Бундестаг на самом деле не имеет права голоса в этом вопросе, поскольку развертывание не подразумевает государственных расходов и не будет контролироваться немецкими военными.

Но высокопоставленные законодатели СДПГ, работающие над вопросами обороны и безопасности, заявили в записке для коллег, что они проведут дебаты в Бундестаге в сентябре для обсуждения этого вопроса.

«Нынешние дебаты вокруг объявленного размещения систем обычных вооружений большой дальности в Германии беспокоят всех нас», — говорится в записке.

Источник: politico.

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