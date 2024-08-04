Камала Гаррис, как официально ставшая претенденткой на пост президента США от Демократической партии, выбирает и своего кандидата – в вице-президенты.

Одним из наиболее вероятных кандидатов на должность вице-президента от Демократической партии США является губернатор Пенсильвании Джош Шапиро, хотя Камала Гаррис еще не приняла окончательного решения.

Губернатор Пенсильвании Джош Шапиро вступил в должность год назад и уже стал признанной звездой Демократической партии. Он имеет юридическое образование и значительный опыт работы генеральным прокурором, успешно приобретая популярность в борьбе с республиканцами. Демократы считают Шапиро ключевым фигурантом для роли вице-президента США.

Когда Россия совершила полномасштабное вторжение губернатор Пенсильвании Джош Шапиро молился за Украину. Он писал: "На протяжении своей карьеры у меня было благословение знать и представлять украинскую общину в моем родном городе Абингтоне и по всей Пенсильвании. Они приветствовали меня в своих церквях, культурных центрах и их жизни". Кроме того, он неоднократно публиковал красноречивые посты с надписями: "Стоим с Украиной".

Гаррис может сомневаться с выбором еврея Шапиро, который является сильным сторонником Израиля, поскольку он может поставить под угрозу ее шансы в Мичигане, где на первичных выборах была негативная реакция на партию Байден-Гаррис со стороны арабских американских избирателей из-за поддержки президентом войны Израиля. группировки, признанной террористической в ​​ЕС и США).

Отмечается, что Шапиро упразднил серию мер по сбору средств, что может свидетельствовать о его готовности к другой роли в Демократической партии. Уолл-стрит ожидает, что Гаррис изберет действующего губернатора кандидатом на должность вице-президента, утверждают инсайдеры.

Джерело: The Guardian

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