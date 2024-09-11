Пока кампания Трампа не предоставила детальных планов по тому, как снизить цены на энергоносители в течение года.

Дональд Трамп заявил на митинге в Мичигане, что в случае своего возвращения на должность он сможет снизить затраты на энергоносители вдвое в течение года.

Для этого он обещает объявить "чрезвычайное положение", направленное на увеличение поставок ископаемого топлива. Однако эксперты сомневаются в реалистичности подобных обещаний.

Энергетические эксперты объясняют, что цены на энергоносители формируются под влиянием многих факторов, таких как экономический рост, решения ОПЕК, а также геополитические события, включая войну в Украине и пандемию COVID-19. По словам Джозефа Майкута, директора Программы энергетической безопасности и изменения климата в Центре стратегических и международных исследований, влияние американских президентов на мировые цены энергоносителей ограничено.

Трамп также заявил, что в случае избрания одобрит новые проекты трубопроводов, нефтеперерабатывающих заводов и буровых площадок, однако такие проекты требуют лет для реализации. Кроме того, компании-инвесторы нуждаются в более высоких ценах для стимулирования своих вложений, что затрудняет быстрое снижение цен.

Некоторые эксперты отмечают, что увеличение добычи нефти может сделать новые бурения нерентабельными, поскольку цены могут снизиться до такой степени, что это будет финансово невыгодно. Американские производители нефти и газа принимают рыночные решения, что означает, что добыча растет, когда цены высокие, и уменьшается, когда они падают.

Каролайн Ливитт, пресс-секретарь кампании Трампа, подвергла критике вице-президента Камала Харрис за ее "провальную политику", обвиняя ее в повышении цен на потребительские товары. Она также подчеркнула, что Трамп намерен сделать США снова энергетически независимыми. Однако пока кампания Трампа не предоставила детальных планов по тому, как снизить цены на энергоносители в течение года.

Независимо от политической ориентации как республиканцы, так и демократы понимают важность стабилизации цен на энергоносители для уменьшения инфляции и нагрузки на бюджеты домохозяйств. Однако, по словам экспертов, простые решения на этом пути маловероятны.

Источник: axios .



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