Два бывших советника Лейбористской партии Великобритании убеждены: стратегия, которую использовал Кейр Стармер для восстановления позиций лейбористов, может помочь Камали Харрис победить Дональда Трампа на выборах в США в ноябре. Они считают, что ключом к успеху Харрис есть ориентация на так называемых "избирателей-героев" - неопределенных избирателей среднего класса, испытывающих экономическое давление.

Лейбористская партия Великобритании благодаря фокусу на "избирателях-героях" достигла значительных результатов после поражения 2019 года. Руководство партии сконцентрировалось на решении основных экономических проблем: доступного жилья, создания рабочих мест и стабильности. В результате это привело к потрясающей победе на выборах. Советники убеждены, что подобный подход поможет и Харрис, которая должна обратить внимание на проблемы среднего класса, такие как высокие цены и инфляция.

Несмотря на то, что контексты США и Великобритании отличаются, стратегический подход к пониманию избирателей-героев и их потребностей имеет общие черты. Избиратели среднего класса в США считают себя "потерянными" между богатыми и бедными. Они работают больше, но имеют меньше предыдущих поколений. Харрис может обратиться к этим избирателям, предлагая решения, сочетающие стабильность и изменения.

Подобно Стармеру, Харрис может использовать свое происхождение и понимание проблем среднего класса для построения убедительной кампании. Она имеет возможность показать, что она ближе к этим избирателям, чем Трамп, и что ее обещания перемен более реалистичны. Такой подход позволит демократам установить четкие линии разграничения между собой и республиканцами, а также показать реальные достижения политики партии.

Использование британского опыта может стать для Харрис ключом к победе в ноябре. Остается всего три месяца, но пример лейбористов показывает, что и в таких коротких сроках можно добиться успеха. Если Харрис сможет найти своих избирателей-героев и объединить их вокруг своей программы, она может одолеть Трампа и одержать победу на выборах.

Источник: theguardian .



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