На прошедших 10 сентября дебатах Трампа и Харрис в США кандидаты в президенты затрагивали тему войны в Украине.

Камала Харрис выразила четкую поддержку Украине в войне против России. Дональд Трамп дважды уклонился от прямого ответа на вопрос ведущего о том, хочет ли он победы Украины, отметив, что "в интересах США, чтобы война закончилась".

Харрис подчеркнула важность поддержки Украины: "Благодаря нашей помощи ПВО, боеприпасам, артиллерии, танкам "Абрамс", Украина имеет возможность защищаться".

Она также напомнила, что США объединили 50 стран для поддержки Украины и укрепления восточного фланга НАТО. По ее словам, "Путин сидел бы в Киеве и смотрел на остальную Европу, начиная с Польши", если бы не международная поддержка.

Дональд Трамп, в свою очередь, сделал несколько спорных заявлений. Он подчеркнул, что может закончить войну в Украине через 24 часа, но не уточнил, как именно это планирует сделать. По его словам, достаточно будет переговоров с президентами Украины и россии. Также Трамп заявил, что США предоставили Украине гораздо больше финансовой помощи, чем европейские страны, и выразил обеспокоенность возможностью применения россией ядерного оружия.

Трамп также обвинил администрацию Байдена в "слабой" политике, якобы спровоцировавшей российскую агрессию. Он подчеркнул, что "игроки играют с огнем по поводу Третьей мировой", вспомнив о возможных ядерных угрозах.

Харрис отвергла его заявления, подчеркнув, что его обещание закончить войну за 24 часа является лишь попыткой сдаться перед РФ: "Мы, американцы, не такие", - подытожила она.

Последние новости:

Харрис в случае победы изменит политику по отношению к Украине: эксперт рассказал, как демократка воспринимает войну

«Поддержка» Харрис от Путина: эксперты рассказали, зачем Кремль хвалит демократов

Харрис может проиграть выборы через Нетаньяху: эксперты рассказали, как Израиль использует войну против демократов