Эти результаты отмечают значительный сдвиг по сравнению с июньскими дебатами между Трампом и Джо Байденом.

Согласно опросу зрителей дебатов между кандидатами в президенты США Камаллой Харрис и Дональдом Трампом, проведенным SSRS для CNN, 63% зарегистрированных избирателей считают, что Харрис выступила лучше Трампа. В сравнении только 37% опрошенных поддержали выступление бывшего президента. До дебатов мнения избирателей распределились поровну — по 50% в пользу обоих кандидатов.

Этот опрос был проведен среди 605 зарегистрированных избирателей, которые смотрели дебаты, и он не является репрезентативным для всех американцев, имеющих право голоса. Однако даже среди респондентов, чаще поддерживающих Республиканскую партию, Харрис получила большую поддержку.

Эти результаты отмечают значительный сдвиг по сравнению с июньскими дебатами между Трампом и Джо Байденом, когда 67% избирателей считали, что Трамп превзошел своего соперника. Также, на предыдущих дебатах в 2020 и 2016 годах большинство наблюдателей высказывали мнение, что Трамп проиграл Байдену и Хиллари Клинтон соответственно.

Напомним, что во время прений Трамп уклонился от ответа на вопрос о том, хочет ли он победы Украины в войне с россией. Харрис, в свою очередь, подчеркнула, что президентство Трампа могло бы стать катастрофой для Украины и Восточной Европы, останься он у власти.

Дебаты стали важным моментом в предвыборной кампании, поскольку показали изменение отношения избирателей к кандидатам. На фоне растущей поддержки Харрис Трампу придется искать новые способы привлечения избирателей, чтобы сохранить свои позиции.

Источник: cnn.

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