Внимание аналитиков и избирателей сейчас приковано к колеблющимся штатам, которые могут стать ключевым фактором в определении победителя выборов 2024 года.

Камала Харрис вынуждена соперничать за поддержку в штатах, где разница в поддержке демократов и республиканцев очень невелика.

Отставка Байдена, снявшего свою кандидатуру после ряда неудачных дебатов с Трампом, лишь добавила интриги к предстоящей гонке. Трамп, едва избежавший покушения на своем митинге в Пенсильвании, намерен вернуть утраченные позиции. Внимание его штаба приковано к колеблющимся штатам, таким как Аризона, Флорида, Джорджия, Мичиган, Невада, Северная Каролина, Висконсин и Пенсильвания.

Эти штаты имеют решающее значение, поскольку большинство из них использует систему "победитель получает все", где все голоса делегатов штата присуждаются кандидату, набравшему большинство. Это означает, что даже незначительное преимущество может оказать существенное влияние на результаты выборов.

Особенно тревожной для демократов есть ситуация в Неваде, где Трамп опережает Харрис на 8,6 процента. Тем временем в Пенсильвании, Мичигане и Висконсини Харрис необходимо удержать позиции, если она хочет иметь шанс на победу.

Политологи отмечают, что госпожа Харрис может столкнуться с вызовами в колеблющихся штатах Среднего Запада, где ее популярность среди белых избирателей из рабочего класса может быть ниже, чем у Байдена. По мнению экспертов, как чернокожая женщина, она может не собрать ту же коалицию избирателей, которая привела Байдена к победе в 2020 году.

Сможет ли Харрис изменить ситуацию в свою пользу в колеблющихся штатах и ​​получить необходимую поддержку для победы? Этот вопрос остается открытым.

Источник: telegraph .

Последние новости:

Харрис в случае победы изменит политику по отношению к Украине: эксперт рассказал, как демократка воспринимает войну

«Поддержка» Харрис от Путина: эксперты рассказали, зачем Кремль хвалит демократов

Харрис может проиграть выборы через Нетаньяху: эксперты рассказали, как Израиль использует войну против демократов