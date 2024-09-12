Во время президентских дебатов в США между Камалой Харрис и Дональдом Трампом, вице-президент показала свою взвешенность и подготовленность, умело используя неуверенность Трампа. Харрис подготовила для своего оппонента ряд ловушек, в которые он попадал в течение почти двух часов дискуссий.

Харрис постоянно вызывала Трампа на эмоциональные реакции, сумев поднять его раздражительность на поверхность, в то время как сама оставалась спокойной и сосредоточенной. Трамп, вместо того чтобы умело маневрировать, часто терял самоконтроль и позволял Харрис доминировать в разговоре, демонстрируя контраст между своими агрессивными и непредсказуемыми действиями и ее дисциплинированной подготовкой.

На протяжении дебатов Трамп неоднократно упоминал своих поклонников из Fox News, таких как Лора Ингрехем и Шон Ханнити, тогда как Харрис цитировала нобелевских лауреатов и международных экспертов. Когда Трамп восторженно говорил об автократах, Харрис отвечала, что получила поддержку от бывших соратников Трампа. Трамп пытался дискредитировать Харрис с помощью старых правых тезисов и обвинений, в частности, по поводу абортов и иммиграции, однако это лишь подчеркнуло его слабость в этом диалоге.

В ходе дебатов Трамп также сделал несколько странных заявлений, например, что иммигранты из Гаити в Огайо якобы охотятся на домашних животных для еды, что вызвало удивление даже у ведущего дебатов. Харрис со своей стороны использовала такие моменты, чтобы показать свою сдержанность и уверенность.

Харрис удачно играла на слабостях Трампа, постоянно подводя его к тем, которые вызывают у него больше всего эмоций. Это была стратегия, позволившая ей подчеркнуть свою политическую компетентность и одновременно разрушить риторику Трампа.

Эти дебаты стали важным моментом для обоих кандидатов, в частности Харрис, которая смогла показать себя на новом уровне перед избирателями, подчеркивая свое намерение продолжать политику нормальности и порядочности, начатую Байденом в 2020 году.

Источник: time .

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