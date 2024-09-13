План Дональда Трампа может включать в себя создание "демилитаризованной зоны" на территории Украины и отказ страны от членства в НАТО. Об этом в эфире "Шоу Шона Райана" заявил Джей Ди Вэнс, кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии.

Вэнс отметил, что администрация Трампа планирует изменить подход к конфликту по сравнению с действующей политикой Джо Байдена, которая сосредотачивается на поддержке Украины военной и другой помощью. Он рассказал, что Трамп хочет собрать россиян, украинцев и европейцев за столом для обсуждения мирного урегулирования, которое, по мнению Венса, может предусматривать нынешнюю линию разграничения как демилитаризованную зону.

Вэнс утверждает, что эта зона будет "сильно укреплена", чтобы предотвратить возможное вторжение России в будущем. Он также предложил, чтобы Украина сохранила свою независимость в обмен на нейтралитет и не вступала в НАТО или другие "союзнические институты". Однако Венс не уточнил, кто будет контролировать демилитаризованную зону и какова будет ее будущая структура.

Кроме этого, Венс выразил мнение, что политика администрации Байдена состоит в том, чтобы "вбрасывать деньги" в решение проблемы, надеясь на военную победу Украины, которая, по его словам, маловероятна. Он также раскритиковал Европу за недостаточное финансирование поддержки Украины, подчеркнув, что "американские налогоплательщики были очень щедры к украинцам".

Вэнс подверг сомнению стоимость поддержки США для украинского вопроса, подчеркнув, что количество американских жизней, которые это может стоить, не должно превышать нуля. Его слова отражают кардинальное отличие от позиции действующей администрации Байдена, поддерживающей военные усилия Украины.

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