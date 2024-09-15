По данным нового опроса Reuters/Ipsos, Харрис теперь опережает Трампа на 5 процентных пунктов: ее поддерживают 47% опрошенных, тогда как Трампа - 42%. В предварительном опросе, проведенном в конце прошлого месяца, Харрис имела 45% поддержки против 41% у Трампа.

Дебаты во вторник стали успешными для Харрис, согласно моментальному опросу избирателей: 63% из них признали, что Камала Харрис выступила лучше ее оппонента. Лишь 37% полагали, что Трамп смог продемонстрировать себя лучше на сцене.

Также 53% избирателей, слышавших о дебатах, назвали Харрис победительницей, тогда как только 24% этой группы предпочли Трамп. Кампания Харрис быстро воспользовалась такими результатами, опубликовав на платформе X (бывший Twitter) видео с отрывками ее выступлений и объявив их своей "новой рекламой".

В видео после заключительного слова Харрис появляется ее фото с голосом за кадром, который говорит: "Я одобряю это сообщение", при этом заключительное слово Трампа было вырезано.

Опрос, проведенный Reuters/Ipsos, охватил 1690 человек, включая 1405 зарегистрированных избирателей. Погрешность среди зарегистрированных избирателей составляет около 3%.