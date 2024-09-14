Это решение вызвало разговоры о том, что Трамп может быть запуганным или просто пытается избежать ситуации, в которой он снова окажется уязвимым.

Дональд Трамп отказался участвовать в очередных дебатах с кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис. Он аргументирует свое решение тем, что предыдущие дебаты были достаточно результативными, а также, что голосование уже началось.

Однако многие считают, что истинная причина его отказа заключается в его неуверенности после неоднозначного выступления против Харрис на первых дебатах. Эксперты обращают внимание на то, что Трамп мог быть неготов к еще одному раунду, учитывая, что его первое выступление не было таким успешным, как он утверждал.

В то время как он декларировал победу, его поведение в Аризоне, где он проводил предвыборный митинг, указывало на обратное. Трамп посвятил значительную часть своей речи критике Харрис, обвиняя ABC News в основании, противоречащем его заявлениям об успешном выступлении.

В то же время команда Харриса воспользовалась отказом Трампа, заявляя, что он боится еще одного противостояния. Один из старших советников ее кампании, Дэвид Плуфф, даже назвал Трампа "человеком-курицей".

Показательно, что даже сам Трамп признал, что у его кампании больше шансов на успех за счет индивидуальных интервью и митингов, а не участия в дебатах, которые, по его словам, "составляют бревно против него".

Это решение вызвало разговоры о том, что Трамп может быть запуганным или просто пытается избежать ситуации, в которой он снова окажется уязвимым. Некоторые считают, что он может изменить свое мнение, если его рейтинг начнет падать ближе к дню выборов. Алисса Фара Гриффин, комментатор CNN, отметила, что экс-президент может принять новый вызов, если ситуация потребует этого.

Оба кандидата продолжают свои кампании, каждый по-своему пытаясь привлечь внимание избирателей. У Харрис акцент на объединении страны и привлечении умеренных избирателей, тогда как Трамп использует страх и конспиративные теории для мобилизации своей базы. Кому из них удастся завоевать симпатии избирателей, станет ясно совсем скоро.

Источник: cnn .

Последние новости:

Харрис в случае победы изменит политику по отношению к Украине: эксперт рассказал, как демократка воспринимает войну

«Поддержка» Харрис от Путина: эксперты рассказали, зачем Кремль хвалит демократов

Харрис может проиграть выборы через Нетаньяху: эксперты рассказали, как Израиль использует войну против демократов