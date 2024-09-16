Победа Дональда Трампа будет иметь последствия для Украины. Трамп предупредил, что немедленно прекратит всю помощь США Киеву и потребует быстрого прекращения войны, что потребует от Украины значительных территориальных уступок. Кроме того, начнутся проблемы в армии США. О последствиях рассказал Питер Д.Фивер – профессор политологии и государственной политики в Университете Дьюка.

Дональд Трамп, например, заявил, что уволит «продвинутых генералов наверху» в случае переизбрания и что он рассмотрит возможность использования Национальной гвардии и военных для проведения масштабных депортаций нелегальных мигрантов.

Эксперт объяснил, что влияние Дональда Трампа на гражданско-военные отношения, вероятно, будет гораздо сильнее и разрушительнее, чем во время его первого президентства, потому что он лучше понял, как он может заставить военных выполнять его приказы, и с большей вероятностью окружит себя чиновниками. и военными, которые подчинятся.

Действительно, созрели условия для того, чтобы Дональд Трамп или будущие президенты нарушили баланс гражданско-военных отношений. Недавнее решение Верховного суда, предоставившее президентам значительный иммунитет от судебного преследования, может побудить Дональда Трампа действовать безрассуднее.

Питер Д.Фивер добавил, что если Дональд Трамп станет президентом, он может попытаться раздвинуть границы, развернув военные силы в Соединенных Штатах. Конечно, использование военных внутри страны для гуманитарной работы после стихийного бедствия привычно и не вызывает споров. Но в июне 2020 года президент хотел использовать войска для подавления протестов Black Lives Matter в Вашингтоне, округ Колумбия.

Такое развертывание военных против протестов также приведет к резкому падению доверия общественности к армии и может нанести ущерб армии, усугубив проблемы с набором и удержанием в вполне добровольных силах. В худшем случае, развертывание армии в откровенно партийной манере может вызвать раскол в рядах армии и, возможно, даже расколоть саму армию по партийному признаку.

Источник: foreign affairs.

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