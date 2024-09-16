ФБР считает, что стрельба возле гольф-клуба, где находился кандидат в президенты США Дональд Трамп - это попытка убийства.

Дональд Трамп, кандидат в президенты США от Республиканской партии, поблагодарил Секретную службу за то, что остался в безопасности после инцидента со стрельбой возле его гольф-клуба во Флориде.

Политик заявил об этом в собственной соцсети Truth.

"Я хотел бы поблагодарить всех за вашу заботу и добрые пожелания... Самое главное, я хочу поблагодарить Секретную службу США, шериф Рик Брэдшоу и его офис храбрых и преданных патриотов, а также всех правоохранительных органов за невероятную работу, выполненную сегодня в Trump International. .." - добавил Трамп.

Инцидент произошел 15 сентября вблизи гольф-клуба Trump West Palm Beach. По сообщениям СМИ, стрельба не была направлена ​​непосредственно на Трампа – нападавшие целились друг в друга. Однако политик находился в клубе во время событий.

Несмотря на это, он не пострадал благодаря оперативным действиям Секретной службы и местных правоохранительных органов. В своем заявлении Трамп отметил профессионализм силовых структур и поблагодарил шерифа Рика Брэдшоу и его команду.

Он также подчеркнул, что очень гордится быть американцем и еще раз выразил благодарность за заботу о его безопасности.

"Это был интересный день", – добавил Трамп.

После инцидента ФБР начало расследование возможного покушения на Трампа. Подозреваемый Райан Уэсли Рут, ранее выражавший поддержку Украине, был задержан. Этот инцидент не первый, когда Трамп попадает в опасность. Ранее, 13 июля, он получил ранение уха во время покушения на предвыборном митинге в Пенсильвании. Последние новости:





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