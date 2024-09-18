Президент США Джо Байден полон решимости убедить скептически настроенную общественность, в том, что его политика положительно повлияла на экономику страны.

Джо Байден планирует масштабную национальную кампанию, направленную на укрепление собственных экономических достижений и подготовку к президентским выборам .

В то же время, как сообщают западные эксперты, одним из ключевых элементов стратегии Байдена есть усиление позиций вице-президента Камалы Харрис в критически важных штатах.

Цель Байден убедить избирателей, что экономическая политика его администрации изменила траекторию развития США, хотя многие американцы пока не испытывают значительного улучшения из-за послепандемического роста цен.

В частности, президент и его команда сталкиваются с парадоксом: несмотря на существенные достижения в экономике, такие как рост рабочих мест и зарплат, большинство избирателей продолжают фокусироваться на инфляции.

По словам экспертов, Байден намерен показать избирателям конкретные результаты своей экономической политики в ходе ближайших поездок между штатами. Он будет посещать местные общины, которые уже начали испытывать положительные изменения благодаря его инвестициям.

В частности, президент будет рассказывать о проектах в сфере инфраструктуры и климата, которые, по его мнению, создадут рабочие места и будут способствовать росту экономики. Одновременно с продвижением своих достижений, Байден также будет поддерживать Харрис, чтобы укрепить ее позиции накануне выборов.

Согласно его плану, Харрис получит больше внимания в СМИ и сможет расширить свое влияние на избирателей в ключевых штатах, таких как Мичиган и Висконсин. Несмотря на слухи о необходимости дистанцироваться от президента, команда Харрис уверена, что сотрудничество с Байденом лишь усугубит ее предвыборные позиции.

Президент Байден, хоть и на последнем этапе своей карьеры, до сих пор остается важной фигурой для избирательной кампании, создавая фундамент для будущих действий Харрис. Эксперты отмечают, что его экономические достижения могут стать главным аргументом для убеждения избирателей поддержать его наследницу.

Источник: politico .

Последние новости:

Харрис в случае победы изменит политику по отношению к Украине: эксперт рассказал, как демократка воспринимает войну

«Поддержка» Харрис от Путина: эксперты рассказали, зачем Кремль хвалит демократов

Харрис может проиграть выборы через Нетаньяху: эксперты рассказали, как Израиль использует войну против демократов