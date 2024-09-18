Если подход США к отношениям с Китаем не изменится – это может привести к эскалации конфликта.



Западные эксперты предупреждают, что прямая конфронтация с Пекином может привести к большим потерям для обеих сторон. Поэтому, по их мнению, следующий президент США должен сосредоточиться на стратегическом взаимодействии и сотрудничестве, что поможет сохранить стабильность в регионе.

Несмотря на жесткие риторические заявления американских политиков во время предвыборных кампаний, аналитики указывают на необходимость поиска компромиссов. Они утверждают, что такие политические шаги, как повышение тарифов или увеличение военного присутствия в регионе, могут привести к углублению напряженности, особенно в отношении Тайваня.

Эксперты отмечают, что Вашингтон должен искать баланс между сдерживанием и сотрудничеством. Они подчеркивают важность дипломатии, экономической интеграции и технологического сотрудничества в обеспечении стабильных отношений между странами. Хотя определенный уровень конкуренции неизбежен, угроза полного разрыва экономических связей может иметь катастрофические последствия как для США, так и для Китая.

Вместо подхода, основанного на «нулевой сумме», США должны пересмотреть свои цели по отношению к Китаю, сосредотачивая внимание на поддержании стабильности в мире и решении глобальных проблем.

По мнению экспертов, если продолжать жесткую линию без надлежащей дипломатической поддержки это может привести к росту вероятности прямого военного столкновения.

Источник: foreignaffairs .

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